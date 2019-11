Água abaixo dos 40% em metade das barragens de todo o País

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Metade das barragens do País estavam a menos de 40% da capacidade de água que conseguem armazenar, no último dia do mês de outubro.Do conjunto de 60 barragens monitorizadas pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, da Agência Portuguesa do Ambiente, três dezenas estavam com as reservas em baixo. São mais quatro face ao final de setembro.< br />