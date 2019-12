Água começa a baixar nas ribeiras do Porto e Gaia a partir da tarde

O capitão dos portos do Douro e Leixões disse este sábado à Lusa que a situação em relação às cheias nas ribeiras do Porto e Gaia é de "melhoria significativa", devendo a água começar a baixar ao início da tarde.

"A situação está a melhorar, neste momento temos apenas a começar a aparecer água na zona de Miragaia, que é sempre a primeira onde começa aparecer quando o rio sobe de nível. No entanto, isto está a coincidir com o período da maré cheia e ao início da tarde esta água deve baixar", disse Cruz Martins.

Face a todos os dados que estão disponíveis, nomeadamente, da quantidade de água que existe nas várias albufeiras para montante da foz do Porto e de Gaia e às descargas que necessariamente têm de ser feitas pelas barragens, "a nossa previsão é de que a situação melhore francamente relativamente ao dia de ontem [sexta-feira]", sublinhou.

Ou seja, "em princípio, da parte da tarde a água vai baixar e não extravasará o leito do rio Douro depois, próximo do final do dia, por volta da meia-noite, irá coincidir novamente o período de maré cheia e aí a água pode eventualmente voltar aumentar um pouco", afirmou Cruz Martins.

O responsável da Capitania dos portos do Douro e Leixões frisou que "de uma forma geral e face aos dados disponíveis neste momento, a tendência é de melhoria significativa relativamente ao que se passou ontem [sexta-feira] em termos de alagamentos".

"As albufeiras já começam a ter mais alguma capacidade de encaixe de água e isso já permite que não seja necessário fazer descargas de quantidades tão grandes como tem sido necessário fazer até agora", acrescentou.

Relativamente à costa, o responsável referiu que "está a chegar uma nova depressão, que vai trazer vento forte, com rajadas na ordem dos 40 nós (cerca de 80 quilómetros por hora) e, sobretudo, ondulação forte, na ordem dos sete metros".

"À população em geral recomendamos que se afaste das zonas dos molhes para não ser surpreendida pela ondulação fruto da depressão bastante cavada que se tem aproximado da costa Norte e que traz bastante força. Galga sítios que pessoas com menos experiência não conseguem antecipar", acrescentou.