Água da torneira sai vermelha em 30 habitações de Silves. Autarquia está a investigar

Cerca de 30 habitações da localidade de Vale de Lousa, em Silves, estão sem água canalizada depois de ter começado a sair das torneiras de água vermelha.A população está preocupada e a Câmara de Silves desligou o abastecimento, enquanto investiga a origem do problema.Os técnicos da autarquia suspeitam que um agente químico estranho possa ter entrado na rede e que esteja a provocar a mudança de cor da água.Os Bombeiros de Silves estão a abastecer a população com o apoio de um autotanque.Enquanto o município verifica a origem do problema, o abastecimento de água vai continuar cortado.