Água do mar a 24 graus enche praias algarvias de banhistas

Setembro está a ser marcado, no Algarve, por temperaturas elevadas, sobretudo na água do mar, em contraste com o que aconteceu no mês de agosto, quando rondaram apenas os 16,5 graus.

Para este fenómeno são decisivas as correntes do Norte de África, que estão a fazer com que no Algarve, e em particular na praia da Rocha, as temperaturas da água do mar rondem, em média os 23,24 graus. Para quem tem férias nesta altura, as condições não podiam ser melhores.

Para os banhistas , que ‘invadem’ o mar em grande grupos, trata-se de "aproveitar ao máximo porque até à semana passada não tínhamos nada disto", referiram ao CM.

O mês de setembro é, aliás, considerado pelo próprio setor do turismo como "um dos meses com mais condições para receber turistas, pois a região continua a ter bom tempo, Sol e boa temperatura da água".



Isso mesmo foi referido ao CM por João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, que se mostrou bastante otimista quantos aos resultados do mês: "Vamos ter um bom setembro, a exemplo do que sucedeu no ano passado." Isto, admitiu, "apesar de agosto ser o mês preferido pelos portugueses para as férias, até porque a região é muito procurada por famílias e as férias escolares pesam nessa decisão". Este ano, esclareceu, a "segunda semana de agosto foi a mais procurada, ao contrário do que é habitual".

Posição semelhante foi manifestada ao CM por Elidérico Viegas, presidente da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. "A segunda quinzena foi boa. Setembro ainda temos de ver como corre, apesar do início favorável." Mas este responsável manifestou-se "preocupado com o Brexit" , pois "vai determinar a procura turística na região. Se avançar sem acordo, isso implicará a desvalorização da libra. Mas só a perspetiva do não acordo já está a desvalorizar a libra", alerta.



Ondulação obriga à atenção dos nadadores-salvadores

Apesar de as condições atmosféricas serem excelentes para os banhistas, a ondulação e o vento de Sueste - que aumentou nos últimos dias -, obrigam a cuidados acrescidos quando se toma banho de mar.



Os nadadores-salvadores têm, por isso, um trabalho redobrado. Isso mesmo foi este sábado confirmado ao CM por Rúben Lourenço, de 22 anos, nadador-salvador na praia da Rocha: "O Sueste chegou no dia 27 de agosto e desde aí a água foi aquecendo e parou o vento. As temperaturas aumentaram consideravelmente, sobretudo a da água. Há pessoas que dizem que não se lembram de uma água tão boa há muitos anos. Mas é preciso ter cuidado com as correntes de Sueste", alerta.



"Temos tido muito trabalho pois há sempre muita gente dentro de água e a atenção tem de ser redobrada, sobretudo quando há idosos na zona de rebentação", frisa, adiantando que "a situação exige um pouco mais dos nadadores-salvadores". "Trabalhamos na prevenção, para evitar possíveis problemas", assinala.



PORMENORES

Ocupação idêntica a 2018

Desde o início do corrente ano que a taxa de ocupação de quartos em unidades hoteleiras do Algarve se mantém ao mesmo nível do verificado no período homólogo de 2018, revelou a AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.



Descida de alemães

A zona geográfica de Lagos/Sagres é a que regista maior descida em termos de ocupação de quartos (-8,1%), uma vez que se encontra mais exposta ao mercado alemão, que tem registado uma descida desde há algum tempo.



Praias de uso limitado

Existem na região algarvia 14 praias classificadas de uso limitado devido ao risco de desmoronamento de arribas. Trata-se de praias nas quais, em situação de preia-mar média no período balnear, a maior parte do areal disponível é ocupado pelas faixas de risco.



Bandeira Azul

O Algarve conta este ano com 88 praias com Bandeira Azul, sendo a região do País com mais zonas balneares galardoadas com o símbolo de qualidade europeu. Destaque para o concelho de Albufeira, que tem a bandeira hasteada em 25 praias.