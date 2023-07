O mês de junho regista temperaturas da água do mar acima da média dos últimos 20 anos. No dia 26 de junho, Faro bateu o recorde, com 24,4º C, o que representa +4,8º C em relação à média histórica.

Temperatura da água do mar







Os dados são do Instituto Hidrográfico (IH), da Marinha Portuguesa, com base nas medições da temperatura da água à superfície do mar pelas boias localizadas em Leixões, Sines e Faro.









