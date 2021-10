Em pleno outono, a água do mar está mais quente do que nos meses de verão. A justificação está no vento de Este e nas correntes de Levante, que estão a manter a água quente na costa portuguesa. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os valores mais altos estão a registar-se na costa Sul, para satisfação de muitos turistas ainda de férias no Algarve.