Água quente no Algarve até meados de agosto

O Algarve regista este agosto uma temperatura da água do mar superior ao habitual para esta época do ano, com valores que oscilam entre os 22 e os 24 graus. Para hoje, a indicação no Sotavento algarvio, para a praia de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António é de 23 graus. Por sua vez, no Barlavento, na praia de Alvor (Portimão), há a indicação de 22 graus.As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera levantam a possibilidade da água do mar continuar quente até meados do mês. A meteorologista Paula Leitão explicou que é uma situação que ocorre com alguma regularidade na costa Sul do Algarve. Por sua vez, o biólogo Carlos Sousa Reis adiantou que "nem todos os anos a temperatura da água atinge estes valores. Há anos em que fica bastante fria". Segundo o biólogo, "o aquecimento da água junto ao areal resulta da deslocação em direção à costa da massa de água que circula entre Portugal e Marrocos". "Nada tem a ver com a corrente proveniente do mar Mediterrâneo, porque essa desloca-se a cerca de 500 metros de profundidade", esclareceu.Associado à água quente está o calor, com a previsão de 33 graus em Faro para o próximo domingo. As noites serão tropicais, com 23 graus.O bom tempo (com temperaturas superiores a 30 graus) vai sentir-se em todo o País, com exceção do Litoral Norte e Centro, e vai prolongar-se pelo fim de semana. As previsões apontam para 36 graus em Évora, Beja e Castelo Branco, 35 em Bragança, 34 em Portalegre e 33 em Faro.A previsão de altas temperaturas coloca sob aviso amarelo todos os distritos do Interior. O calor e a exposição direta ao sol levantam riscos para a saúde, em particular das pessoas com idade mais avançada e também das crianças. São recomendados chapéu e óculos escuros.Em Olhão, a apanha e comercialização de moluscos bivalves foi interdita na área da Ria Formosa em frente à cidade, divulgou o IPMA.O investigador Carlos Sousa Reis referiu que é uma hipótese muito remota sofrer uma infeção por vibrios, bactéria que se desenvolve em águas quentes.