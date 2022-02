A EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres aumentou o preço da água em 9 cêntimos por mês. O novo tarifário entrou em vigor esta terça-feira. “A atualização de preços, para a grande maioria dos clientes domésticos da EPAL, cerca de 85% (consumo médio mensal de 8 m3 e um contador até 25 mm), é de 9 cêntimos por mês”, pode ler-se numa nota da empresa.





Recorde-se que a EPAL abastece a cidade de Lisboa, com um número de consumidores diretos e indiretos superior a 2,8 milhões. Para as famílias mais carenciadas é aplicada a chamada “tarifa social”, com descontos na fatura que podem ir até aos 93%.