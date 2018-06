Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Águas do Alto Minho' junta sete municípios numa só empresa

Sete municípios do Alto Minho vão fundir os serviços municipais de água e saneamento numa só empresa.

Por José Eduardo Cação | 10:23

Águas do Alto Minho é o nome da nova entidade pública regional, que em parceria com a Águas de Portugal, vai gerir os sistemas de distribuição de água e saneamento dos municípios de Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez e Ponte de Lima. Com a previsão de que esteja a funcionar no dia 1 de Janeiro de 2019, esta fusão vai permitir um investimento total de 271 milhões de euros, nos próximos 30 anos, 70 milhões já nos próximos cinco anos.



"Pretendemos preparar o sistema de águas para as novas gerações, aumento do investimento, melhoria da qualidade do serviço, proximidade com a população e afirmação das políticas sociais nos tarifários" lê-se no comunicado da Câmara Municipal de Viana do Castelo, cujo investimento do município, segundo a autarquia, irá rondar os 75 milhões de euros.



"Haverá a necessidade de refletir nas contas, o custo efetivo da água" disse, José Maria Costa, edil de Viana e Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, sobre o fato desta fusão obrigar a uma regularização, e provável aumento do preço da água, nos vários municípios.



O acesso a fundos comunitários é um dos atrativos para que as autarquias tenham aderido a este projeto. "Há a necessidade de aceder a fundos comunitários, a que não teria acesso isoladamente, para investir numa rede de abastecimento de água bastante envelhecida", justifica Fernando Nogueira, presidente de Vila Nova de Cerveira, um dos concelhos aderentes.



Dos dez municípios do Alto Minho, Melgaço, Monção e Ponte da Barca recusaram fazer parte desta parceria.