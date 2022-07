Águas Públicas da Serra da Estrela apela à poupança de água da população

A empresa Águas Públicas da Serra da Estrela (APdSE), com sede em Seia, no distrito da Guarda, está a apelar aos consumidores dos concelhos abrangidos para que, face à seca, usem a água "de forma eficiente".

A APdSE é uma empresa intermunicipal constituída pelos municípios de Seia e Gouveia (distrito da Guarda) e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra) e assume, desde 2021, a exploração e gestão dos serviços de águas e saneamento nos três concelhos.

Devido à situação de seca que o país atravessa, a empresa lançou junto dos consumidores a campanha "Poupe água hoje para ter amanhã. Não gaste mais do que precisa".

"Portugal enfrenta uma situação de seca severa. Sendo a água um recurso essencial à vida, é urgente poupar e reutilizar muito mais. Seja consciente, use a água de forma eficiente", referiu a APdSE numa nota hoje enviada à agência Lusa.

A empresa lembrou que o consumidor, com pequenos gestos, "pode poupar milhares de litros de água que são essenciais para usar ou reutilizar para outros fins".

Assim, a empresa faz as seguintes recomendações: "intensifique todos os cuidados de poupança de água que já tem; intensifique a reutilização da água; feche ligeiramente as torneiras de segurança para reduzir o caudal de água à entrada; se chover, armazene água para a reutilizar; não encha tanques e piscinas".

A APdSE apelou, por exemplo, que os consumidores reutilizem água sempre que seja possível, tomem duches rápidos, lavem os dentes ou as mãos com a torneira fechada, façam meia descarga do autoclismo, usem as máquinas de lavar roupa e louça com a carga máxima, consertem fugas na canalização, não desperdicem água durante a rega e não lavem os carros com a mangueira (optando pela utilização de um balde).

Mais de um quarto do território do continente estava no final de junho em seca extrema (28,4%), verificando-se um aumento em particular na região Sul e em alguns locais do interior Norte e Centro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O restante território estava em seca severa (67,9%) e seca moderada (3,7%).

No último dia do mês de maio, 97,1% do território estava em seca severa, 1,5 em seca moderada e 1,4 em seca extrema.

No final de junho, os valores de percentagem de água no solo continuavam muito baixos em todo o território e em especial na região interior Norte e Centro, no vale do Tejo, Alentejo e Algarve.