Águas residuais do aeroporto de Lisboa analisadas para detetar variantes da Covid-19

As águas residuais do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vão servir durante os próximos sete meses para detetar variantes do coronavírus SARS-CoV-2, num projeto de investigação da Comissão Europeia, anunciou hoje o Ministério do Ambiente e Ação Climática.

O projeto do serviço científico interno da Comissão aponta o aeroporto como um "super sítio" com potencial para deteção precoce de variantes do vírus que provoca a covid-19, afirma o ministério em comunicado, referindo que serve de ligação a cidades lusófonas mas também outras cidades europeias, nos Estados Unidos, China e Índia.

A recolha de amostras será feita pela Agência Portuguesa do Ambiente e pelo grupo Águas de Portugal e a sua análise caberá a laboratórios internacionais parceiros do centro de investigação europeu.