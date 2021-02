As águas termais da região Centro têm propriedades anti-inflamatórias, segundo um estudo esta segunda-feira divulgado e que foi realizado por uma equipa de investigadores das universidades de Coimbra e da Beira Interior.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o consórcio Termas do Centro especifica que o estudo investigou as propriedades anti-inflamatórias de 14 águas termais com origem em termas da região Centro e que os resultados confirmam cientificamente que estas águas têm benefícios no alívio de sintomas e no tratamento de diversas doenças associadas a situações de inflamação.

"Os nossos resultados contribuem para a validação científica, pela primeira vez, das propriedades anti-inflamatórias das águas termais da região Centro, usando modelos celulares de inflamação. As conclusões sustentam a utilização das águas termais no tratamento de doenças relacionadas com a inflamação e, ao mesmo tempo, promovem a sua posterior aplicação em produtos cosméticos e dispositivos médicos", sublinham as autoras do estudo, citadas na nota de imprensa.