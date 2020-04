Aibnb vai implementar "programa de limpeza avançada" para prevenir contágio de coronoavírus

A plataforma de alojamento local Airbnb vai implementar um "programa de limpeza avançada" com formação e certificação para os "anfitriões" e uma nova ferramenta de bloqueio de 72 horas entre estadias, foi hoje anunciado.

Através do novo programa vão ser disponibilizadas aos "anfitriões" normas de limpeza avançadas, com "orientações e procedimentos melhorados sobre como limpar todas as divisões da casa" de forma a poder ajudar na prevenção da propagação do novo coronavírus, indicou a Airbnb num comunicado.

Na nota é ainda referido que também existirá um programa de formação e certificação, para ajudar os "anfitriões" a demonstrar que conhecem e cumprem as práticas de limpeza reforçadas e, ao mesmo tempo, facilitar a identificação por parte dos hóspedes dos alojamentos que fazem parte do novo programa.

Passará ainda a existir uma nova ferramenta de bloqueio de 72 horas entre estadias, período em que só será permitida a entrada para realizar tarefas de limpeza.

"Através desde programa, a Airbnb quer oferecer maior tranquilidade aos hóspedes após a reabertura das viagens, de forma controlada, e voltar a estimular a economia do turismo", lê-se no comunicado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 25 mortos (+2,8%) e mais 163 casos de infeção (+0,7%).

Das pessoas infetadas, 995 estão hospitalizadas, das quais 176 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou 1.329 para 1.357.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.