O terceiro período letivo inicia-se esta terça-feira e há 28 mil alunos que não têm os professores a todas as disciplinas. Um problema que se arrasta desde o início do ano letivo (e que se repete ano após ano), e que é mais sentido em áreas como Física e Química, Informática e Português, e que afeta sobretudo escolas localizadas nos distritos de Lisboa e Setúbal, onde o elevado custo do alojamento (arrendamento) afasta os candidatos às vagas que estão por preencher.









Ver comentários