Airbnb afirma ser o mais transparente possível com os clientes

Por Lusa | 17:31

A Airbnb está "comprometida em ser o mais transparente possível" com os seus clientes e vai trabalhar "em conjunto com as autoridades para esclarecer os pontos levantados" pela Comissão Europeia, disse esta terça-feir fonte oficial da plataforma 'online' que permite alugar casas.

Esta posição surge um dia depois da Comissão Europeia instar o serviço Airbnb a harmonizar as suas condições de utilização com as normas de defesa do consumidor da União Europeia (UE) e a ser mais transparente na apresentação dos preços, sob pena de sofrer medidas coercivas.

"Levamos esta questão a sério e estamos comprometidos em ser o mais transparentes possível para a nossa comunidade", afirmou esta terça-feira fonte oficial da plataforma 'online', em comunicado.