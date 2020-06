Ajuda alimentar para 17 mil nas paróquias de Setúbal

O bispo de Setúbal, D. José Ornelas, divulgou que “disparou o número de pessoas que buscam auxílio até para o mais elementar, que é a alimentação”. “Aumentou em cerca de 25% (dados de há três semanas)”, afirmou o prelado que na última terça-feira foi eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).









“Há três semanas estávamos a assistir 17 mil pessoas - cinco mil famílias. Não somos só nós, porque nesta península, graças a Deus, há muitas outras instituições que ajudam pessoas. E são pessoas que, de um momento para o outro, se viram privadas de uma vida que tinham bem organizada”, sublinhou, em entrevista à Lusa.

“Há uma questão fundamental que é a solidariedade. Aquilo que se dá em termos de ajuda concreta é fundamental para a emergência. A primeira coisa de que as pessoas precisam é de comer. Mas depois há muito mais”, referiu.





“Não é simplesmente uma questão de alimentação. Há gente que não está, por exemplo, a pagar as rendas e as casas. E isso é fundamental para a dignidade das pessoas. Há que encontrar esquemas criativos para permitir que essas pessoas não percam agora o barco e que amanhã possam ser autónomas”, acrescentou.





D. José Ornelas espera que, depois da pandemia, possa surgir uma sociedade com outros valores, mais solidários. “O que interessa saber é que tipo de relação e que tipo de sociedade nós temos. E se a gente conseguir despertar o sentido de solidariedade, de respeito e de cidadania, que de uma forma dramática experimentamos neste tempo, isto pode mudar”, disse.





Para o bispo de Setúbal, a crise na Igreja, de que falam alguns cristãos, é uma oportunidade para “reavaliação e reequacionamento das próprias questões”. D. José Ornelas entende que não é desejável uma Igreja acrítica. “Não me sentiria bem numa Igreja que vestisse toda a mesma camisa e que fosse toda direitinha. É natural que haja opiniões diferentes dentro da Igreja. Sempre houve e isso é de salutar. Muitas vezes há vozes incómodas mas, mais perigosa do que o incómodo das vozes dissidentes, é a unanimidade acrítica”, acrescentou o novo líder da CEP.





pormenores

Abusos sexuais



A Igreja tem uma posição de princípio bem clara e promete não pactuar com eventuais casos de abusos sexuais. “Gostaria muito de dizer que vamos cortar e acabar. Não o garanto, porque isso ninguém pode garantir”, disse D. José Ornelas.





Referendo à eutanásia



D. José Ornelas aponta reservas a um referendo sobre a eutanásia: “não gostaria que a vida fosse referendável”, disse, acrescentando: “Sinto-me desconfortável com a ideia de apresentar a alguém um cardápio com as possibilidades de acabar com a vida”.





Padres casados



O bispo de Setúbal esclareceu, ao ‘Público’, que o celibato dos sacerdotes não é um dogma absoluto e não é inquestionável.





Ordenação de mulheres



Sobre a ordenação de mulheres referiu que “não se pode pretender que o problema não existe. Há que confrontá-lo com a reflexão da própria Igreja”.





Contra fuga de cérebros



Critica os países que atraem os melhores cérebros de países mais pobres. “São países que dizem: ‘nós não aceitamos imigrantes, mas engenheiros sim’. Isto é vampirismo. É vampirismo intelectual”, disse.







D. José Ornelas exprime orgulho pelo legado deixado pelo 'bispo vermelho'

D. José Ornelas revelou não ficar incomodado se o apelidarem de “bispo vermelho”, tal como o primeiro bispo de Setúbal, D. Manuel Martins (1927-2017), e enalteceu o legado do bom relacionamento da Igreja com as diferentes estruturas de poder na região. “Dou sempre graças a Deus pelo primeiro bispo que tivemos. Vamos ter mais bispos, mas o primeiro vai ser sempre ele. E é bom ter sido D. Manuel Martins, porque ele não se guiava por cores, mas pelo Evangelho. Tinha a ideia de que o mundo deve ser de cuidadores e não de predadores”, disse.









Pelo fim da pobreza no Jamaica e ao lado dos estivadores



O bispo de Setúbal fez ouvir a voz em defesa dos estivadores de Setúbal contratados à jorna e demonstrou indignação pelas condições de vida das famílias que vivem no bairro da Jamaica, no Seixal, e que considerou “uma vergonha”.