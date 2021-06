Ajuntamentos nos festejos do Sporting e Liga dos Campões foram grandes disparates, sublinha Rui Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta sexta-feira "grandes disparates ligados ao futebol" os ajuntamentos dos festejos do Sporting, em Lisboa, e a final da Liga dos Campeões, no Porto, em contexto de pandemia de Covid-19.

"Todos temos de ter comportamentos recatados e está provado, inclusive aqui em Portugal, que se cometeram disparates ligados ao futebol, designadamente nos festejos do Sporting, em Lisboa, e depois na final da Lixa dos Campeões, no Porto", afirmou.

O líder do PSD falava em Marco de Canaveses, onde esta sexta-feira participou na apresentação da candidatura social-democrata naquela autarquia do distrito do Porto.