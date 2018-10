Al Gore sucede a Obama na cimeira do Porto sobre alterações climáticas

Cidade Invicta volta a ser o palco para a partilha de experiências e soluções para mitigar os impactos do clima em mudança.

Em Março de 2019, o Porto vai voltar a ser o epicentro do debate sobre as alterações climáticas, estando já confirmada a participação de Al Gore, que há uma década recebeu o Nobel da Paz, como orador principal numa conferência internacional que estará desta vez focada nos desafios que o clima representa para a indústria do vinho.

O democrata que acompanhou Bill Clinton na Casa Branca durante os anos 1990 e que em 2000 foi derrotado por George W. Bush na corrida à Presidência dos EUA, tornou-se entretanto um dos mais conhecidos ativistas mundiais na área da ecologia. E neste evento em solo português sucede a Barack Obama, que em Julho pediu às empresas para mostrarem os custos das alterações climáticas, avança o Jornal de Negócios.