Ala obstétrica em funcionamento: Camas da sala de partos do Hospital Santa Maria totalmente ocupadas

A sala de partos do Hospital de Santa Maria estava com as camas totalmente ocupadas cerca das 17h00 de hoje, uma situação que fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte considerou ser "circunstancial" e que acontece várias vezes.

"Circunstancialmente, a sala de partos está cheia. Temos todas as camas da sala de partos ocupadas", adiantou a mesma fonte à agência Lusa, ao avançar que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) foi informado para fazer a gestão em rede das grávidas.

Adiantou ainda não poder ser feito um "nexo causal" entre a ocupação do bloco de partos que se verificou na tarde de hoje no Hospital de Santa Maria e os constrangimentos que se registam noutros hospitais e maternidades por falta de especialistas.

Quanto ao serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, assegurou que está a funcionar com equipas escaladas e com médicos necessários.

Na segunda-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que vai ser posto em prática "um plano de contingência" entre junho e setembro para procurar resolver a falta de médicos nas urgências hospitalares do país.

Marta Temido falava após um dia de reuniões com diretores clínicos de vários hospitais da região de Lisboa, e depois com sindicatos e a Ordem dos Médicos sobre a "instabilidade do funcionamento" destes serviços.

A falta de médicos em vários hospitais do país tem levado nos últimos dias ao encerramento de urgências de obstetrícia, ou a pedidos aos centros de orientação de doentes urgentes (CODU) de reencaminhamento de utentes para outros hospitais.