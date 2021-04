Alandroal diz ser "injusto e penalizador" não avançar no desconfinamento

O presidente da Câmara de Alandroal, João Grilo, considerou esta quinta-feira "injusto e penalizador" o seu concelho não passar à fase seguinte do desconfinamento, devido à evolução da Covid-19, defendendo que deviam ser refletidos "os dados mais recentes".

"Atendendo às circunstâncias concretas" do caso de Alandroal, "é injusto e penalizador, mas entendeu-se que devia ser este o critério para o país e temos que aceitar e seguir em frente", afirmou o autarca, em declarações à agência Lusa.

Alandroal, no distrito de Évora é um dos sete concelhos que não vão passar à fase seguinte do desconfinamento, que se inicia na próxima segunda-feira, juntamente com Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.