Alargamento da A4 em Águas Santas retomado "esta semana"

Anúncio aponta o prazo de 28 meses para as obras que a Brisa Concessão Rodoviária vai efetuar.

As obras de alargamento da A4 no "sublanço Águas Santas -- Ermesinde", iniciadas em 2015 e paradas desde 2017 devido a uma impugnação judicial, vão recomeçar "esta semana" e demorar mais de dois anos, revelou esta segunda-feira a Brisa.



A informação consta de anúncios publicados pela Brisa na imprensa desta segunda-feira e foi confirmada pela Lusa junto de fonte da empresa, que explicou estar em causa a empreitada de alargamento do sublanço da autoestrada A4 (Porto-Amarante), que implicou a construção de um novo túnel em Águas Santas, na Maia, distrito do Porto, parada desde final de 2017 devido "a uma impugnação judicial".



O anúncio aponta o prazo de 28 meses (dois anos e quatro meses) para as obras que a Brisa Concessão Rodoviária vai efetuar com vista ao "alargamento e beneficiação de duas para quatro vias no sublanço Águas Santas -- Ermesinde, da A4 -- autoestrada Porto/Amarante".



Cerca de dois anos depois do início da empreitada, a obra parou, tendo a Brisa explicado, a 18 de outubro de 2017, que a paragem das obras se devia a uma impugnação judicial.



"O retardamento no início dos trabalhos prende-se com o facto de o processo adjudicatório ter sido objeto de impugnação", explicou então a concessionária, num esclarecimento enviado à agência Lusa.



Na mesma nota, a empresa esclareceu que a impugnação "fez suspender automaticamente o referido processo", acrescentado que a empreitada será retomada "logo que esteja decidido o processo judicial em curso".



A Brisa referiu ainda que a "construção do novo Túnel de Águas Santas se encontra em fase final de acabamentos e instalação de equipamentos", seguindo-se depois "intervenções essas que obedecerão a critérios de eficiência de realização e de minimização de impactes na circulação na A4".



A primeira fase desta obra, relativa à construção de um novo túnel em Águas Santas (com quatro faixas de rodagem no sentido Amarante-Porto) de 3,6 quilómetros foi anunciada pela Brisa em outubro de 2015, apontando-se para a sua conclusão em maio de 2017.



Na altura, Manuel Lamego, da comissão diretiva da Brisa indicou que naquele troço da A4 passam mais de 60 mil carros, acrescentando que os dois túneis já existentes, que irão assegurar em exclusivo a circulação no sentido Porto-Amarante, também serão alvo de obras de reabilitação.



Em 2015 foi ainda referido que a segunda fase da obra, relacionada com o alargamento e beneficiação de duas para quatro vias do sublanço da A4 -- Águas Santas/Ermesinde, seria lançado a concurso público em novembro daquele ano.



Esclarecia-se, ainda, que devia arrancar no verão de 2016 e estar concluída em 2018.