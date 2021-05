Albergaria quer pôr comunidade a tricotar uma manta gigante

O município de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, quer pôr a comunidade a tricotar uma manta gigante suspensa no centro da cidade, no âmbito da atividade "Tricotar Sombra de Esperança", informou hoje a autarquia."Com fio tecemos a esperança e criamos sombra colorida!" é o mote desta iniciativa de arte urbana comunitária, que "visa promover a interação social, fomentando um desconfinamento participativo, entre entidades da comunidade e a população em geral", refere uma nota camarária.Após a inscrição na atividade, cada participante é convidado a tricotar quadrados, com 15 centímetros de lado, em ponto largo, com os padrões e as cores que mais gostarem. "Se o munícipe não tiver lã, poderá solicitá-la aos serviços da Câmara Municipal, sendo-lhe atribuído dois novelos, de acordo com o 'stock' existente", refere a mesma nota.Os quadrados devem ser entregues até ao dia 11 de junho, nos edifícios da Câmara Municipal, Biblioteca Municipal, Casa Municipal da Juventude, Piscinas de São João de Loure e da Branca. Segundo a autarquia, as peças serão posteriormente cosidas para formar uma manta gigante, que proporcionará sombra num local estratégico do centro urbano, potenciando o convívio mais seguro ao ar livre.As inscrições para participar na atividade "Tricotar Sombra de Esperança" decorrem até ao dia 21 de maio, através do número de telefone 234 520 190 ou endereço de correio eletrónico servico.social@cm-albergaria.pt. Em 2015, mais de 200 pessoas de 18 entidades do município de Albergaria-a-Velha participaram numa iniciativa semelhante, a campanha "Tricota esta Ideia! -- Uma Manta pelos Direitos dos Idosos", que pretendeu alertar a população para os maus-tratos contra idosos.Nesse ano, foram executados 530 quadrados que, todos cosidos, geraram uma manta com mais de 18 metros de comprimento e 2,7 metros de largura.