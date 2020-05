Albufeira arrenda 'hostel' para alojar pessoas sem-abrigo durante pandemia

A Câmara de Albufeira, no Algarve, arrendou um 'hostel' para alojar temporariamente pessoas sem-abrigo e socialmente desfavorecidas do concelho durante a fase da pandemia provocada pela covid-19, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado do município do distrito de Faro, a unidade, com uma capacidade de 43 camas, disponibiliza condições de higiene, medicação, segurança e quatro refeições diárias, durante dois meses, resultando num investimento de 50 mil euros.

Além do alojamento, é também prestado apoio aos utentes para exames médicos e testes à covid-19, funcionamento os serviços em parceria com o ABC - Algarve Biomedical Centre, da Cruz Vermelha, C.A.S.A. - Centro de Apoio ao Sem-Abrigo e Santa Casa da Misericórdia de Albufeira.