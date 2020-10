Albufeira e Loulé lideram aumento de desemprego no Algarve

O Algarve voltou a registar, em setembro, o maior aumento de desemprego no País. Em comparação com igual período do ano passado, a subida atingiu os 157,5%. Os concelhos de Albufeira e Loulé foram os mais afetados.Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), no mês passado existiam 21 310 desempregados no Algarve, o que significa mais 13 034 do que em setembro de 2019. Do conjunto de pessoas à procura de trabalho, 11 793 eram mulheres e 9517 homens.Albufeira, o principal município turístico da região, concentrava o maior número de desempregados, cifrando-se em 3625. O segundo concelho mais afetado era Loulé, com 3554, seguido de Portimão, com 3332, e Faro, com 2518. Estes concelhos concentram mais de metade do número de desempregados inscritos na região.Desde o início da pandemia que o desemprego disparou no Algarve devido à brutal quebra na procura turística por parte dos mercados externos, como o Reino Unido, Irlanda e Alemanha. Segundo a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, no mês passado a taxa de ocupação por quarto foi de apenas 49,6%, o que representa uma diminuição de 43% em relação a igual período de 2019. Todos os mercados turísticos caíram, com exceção do português.Alcoutim contava com 32 inscritos no IEFP. Os outros concelhos algarvios menos afetadas pelo desemprego eram Monchique (154) e Aljezur (167).A maior parte dos desempregados (9469) apresentava idades entre os 35 e os 54 anos. Existiam ainda 7458 pessoas com menos de 35 anos e 4383 com mais de 54 anos.