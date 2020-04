Albufeira já tem uma área de triagem ao coronavírus

Albufeira já tem uma Área Dedicada à Covid-19 (ADC), junto ao Centro de Saúde, informou esta quinta-feira a autarquia. Trata-se de um centro de triagem, aberto durante toda a semana (entre as 08h00 e as 20h00 aos dias úteis) e ao fim de semana (das 09h00 às 18h00). Os testes são feitos no AquaLab - Laboratório de análises.

As instalações já existiam, pertencem do Centro de Saúde, mas a Câmara de Albufeira retirou os materiais lá existentes, procedeu à limpeza e desinfeção do espaço, equipou a ADC com acrílicos de proteção e tratou de fazer arranjos exteriores. Ainda esta semana será colocado um tapete antiderrapante na área de acesso. A par disso, a autarquia procedeu ao aluguer de três contentores destinados a sanitários com chuveiro.