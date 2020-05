Albufeira vai testar 200 funcionários de creches ao coronavírus

A autarquia de Albufeira vai testar 200 profissionais que trabalham nos infantários do concelho, garantindo um regresso em segurança das crianças a estes estabelecimentos. Os testes à Covid-19 tiveram início na segunda-feira e irão prolongar-se até ao início da próxima semana, sendo que são comparticipados pela autarquia.Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, esta é uma forma de "garantir um regresso em segurança, um regresso feliz e tranquilo" de cerca de 1000 crianças às salas do ensino pré-escolar de Albufeira. O município já tinha realizado também testes às forças de socorro e segurança.A região do Algarve não registou novos casos de infeção no dia desta , num total acumulado de 363 casos positivos e 15 óbitos.