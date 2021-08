Todas as albufeiras registaram no último dia de julho menos água armazenada do que no último dia de junho.No entanto, em 9 das 12 albufeiras monitorizadas pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), o volume armazenado no final do mês passado é superior às médias de armazenamento de julho (1990/91 a 2019/20).As exceções são as bacias hidrográficas do Lima, do Mira e Ribeiras do Algarve, no Barlavento.