Albufeiras do sul do País ainda estão com níveis baixos de armazenamento de água

As bacias hidrográficas do sul do País continuam com níveis baixos de água, com algumas barragens com o armazenamento inferior a um terço da capacidade total.A região do Sado é onde o problema é mais grave, com as barragens de Campilhas (Santiago do Cacém) a 9,5% da capacidade máxima, Monte da Rocha (Ourique) a 10,3%, e Monte Gato, também em Ourique, a 21,1%. Mais a sul, é a Bravura (Lagos) que regista ...