Há albufeiras que estão com um volume de água armazenada um quarto ou menos do que há um ano. Na albufeira de Campilhas, em Santiago do Cacém, é onde se regista a maior diferença: a 30 de abril do ano passado eram 9463 decâmetros cúbicos (dam3), ou seja, 34,9% do volume total; a 22 de abril (últimos dados disponíveis para esta albufeira), o volume de água era de 1254 (dam3) - 4,6% da capacidade.