Alcácer do Sal lança 15 medidas de emergência social

A isenção do valor total da fatura dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos aos consumidores do tarifário social doméstico nos meses de abril e maio, é uma das 15 medidas de emergência social e económica lançadas ontem pela Câmara de Alcácer do Sal.

O pacote de medidas, visa segundo Vítor Proença, presidente da autarquia "minimizar os efeitos da crise causada pela pandemia Covid-19 no concelho, a nível social e económico".

Desta forma, a autarquia vai também "isentar do pagamento das tarifas fixas dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos todos os consumidores domésticos e não domésticos nos meses de abril e maio e o pagamento das taxas de conservação nos lotes empresariais na ZIL de Alcácer do Sal, ZAE do Torrão e LIM da Comporta até ao mês de dezembro".

A isenção até dezembro do "pagamento de rendas de quiosques e afins, e espaços comerciais em propriedade municipal e do pagamento de taxas referentes à ocupação do espaço público e publicidade aos detentores de estabelecimentos comerciais" são outras duas medidas da autarquia, assim como o "prolongamento dos planos de pagamento de água em dívida que estejam em curso, criando um período intercalar de dois meses para todos os consumidores, e a suspensão até Junho dos processos de execução fiscal e de contraordenação" explicou o autarca.

A Câmara de Alcácer do Sal vai ainda criar "um banco solidário de fornecimento de alimentos para famílias carenciadas devidamente assinaladas; proceder à manutenção, limpeza e desinfeção do Lar de Estudantes, em coordenação com a Autoridade de Saúde e Agrupamento de Escolas, para albergar pessoas em isolamento sanitário; criar uma linha de fornecimento de gel desinfetante às IPSS's, corporações de bombeiros e GNR; e reforçar a linha de apoio com fornecimento de equipamentos de proteção individual para as IPSS's".

Vítor Proença afirmou também que a autarquia vai disponibilizar gratuitamente "o fornecimento de 11 refeições por dia à equipa permanente de bombeiros e alojamento a profissionais de saúde que, não residindo em Alcácer do Sal, tenham que ficar alojados no concelho".

A autarquia "está disponível para apoiar a aquisição de ventiladores para a UCI do Hospital do Litoral Alentejano e de aparelhos de análise da Covid-19" e que vai suspender até junho "o pagamento das rendas das habitações sociais municipais" concluiu o autarca.