Alcácer do Sal recebe Central Solar

Está previsto para o final de março, a inauguração da Central Solar da empresa PROCME, que está a ser construída na freguesia de Comporta, no concelho de Alcácer do Sal.

Com todas as estruturas de seguimento solar instaladas, todos os 28.512 painéis operacionais e 525w e três inversores de potência unitária 4360kVA colocados, a empresa PROCME, responsável pela infraestrutura, tem prestes a entrar em funcionamento uma central de 15MWp que ocupa uma área de terreno com cerca de 38 hectares.

A produção estimada é de 29,5GWh, tendo por isso a capacidade de satisfazer o consumo de eletricidade de mais de 13 mil habitações.