Alcácer do Sal recebe investimento de 54 milhões na produção de mirtilo biológico

A antiga fábrica da Torrinha, em Montalvo, no concelho de Alcácer do Sal, vai ser requalificada para receber um investimento de 54 milhões de euros que se destina à produção biológica de mirtilos.

Trata-se de um investimento realizado pela empresa Carsol Fruit Portugal, detida em partes iguais pela família do empresário Filipe de Botton e pela família Carrasco.

O valor de investimento neste projeto inclui a aquisição dos campos e plantações, além da aquisição de maquinaria e na construção dos edifícios que irão servir para a refrigeração e embalamento do fruto.

A rega dos pomares de mirtilos será realizada pelo sistema gota-a-gota, com origem de água em 10 captações de água subterrânea, do tipo furo vertical e armazenamento a efectuar em 3 reservatórios.

Fonte da Câmara Municipal de Alcácer do Sal revelou que "até 2022 a área de plantação contará com 400 hectares, com o início da produção previsto para 2025. Esta produção, completamente biológica, permitirá colher uma média de 9 mil toneladas de mirtilos por ano, que se destinam essencialmente a exportação, mas também ao preenchimento das necessidades nacionais".

A mesma fonte adiantou ainda que "vão ser criados 200 postos de trabalho definitivos no concelho, mas que no pico da campanha do mirtilo, ou seja, na apanha do fruto, o número de empregos temporários pode chegar aos 2.500".