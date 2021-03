Álcool e música: GNR apanha grupo de jovens a fazer piquenique na praia do Alamal em Gavião

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apanhou 11 jovens, entre os 15 e os 20 anos, a fazer uma festa com piquenique na praia Fluvial do Alamal, em Gavião, este sábado.



O Correio da Manhã sabe que os jovens até febras tinham levado para grelhar durante o piquenique.



No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares deparam-se com uma festa ilegal "tendo realizado as diligências necessárias para terminar a mesma", lê-se no comunicado enviado às redações, que dá conta que 11 pessoas foram identificadas e encaminhadas para os respetivos domicílios.



Aquela autoridade avançou ainda que os jovens estavam a incumprir o dever geral de recolhimento obrigatório, assim como a consumir bebidas alcoólicas na via pública, sendo por isso elaborados os respectivos autos de contraordenação.