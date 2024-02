Aldeia de Sameiro espera obras após enxurradas de 2022

Um ano e meio depois das enxurradas que a 13 de setembro de 2022 inundaram o centro da aldeia de Sameiro, em Manteigas, provocando prejuízos superiores a 1 milhão de euros, os habitantes queixam-se do atraso das obras de reconstrução.





“Está tudo na mesma. A junta empurra para a câmara e a câmara empurra para a junta”, diz Alice Duarte, que viu a lama arrastar-lhe os carros e invadir-lhe o minimercado e garagens num prejuízo de quase 200 mil euros. “Quando quis reconstruir as hortas deparei-me com uma muralha de burocracia, diz, revoltado, José Batista. Para João Abrantes, a solução é simples: “Basta rebaixar o leito do ribeiro, destruindo os açudes, e reerguer o muro destruído e a água corre livremente para o rio Zêzere sem alagar o centro.”