Alegações finais do caso adiadas após juiz ter testado positivo à covid-19

O início das alegações finais do processo sobre as alegadas responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande foi esta quarta-feira adiado após um dos juízes que compõe o coletivo ter testado positivo à covid-19, anunciou a juíza presidente.

"Considerando o tempo previsível necessário para a realização de obtenção do resultado do teste PCR, que geralmente medeia entre 24 e 48 horas, com impossibilidade temporária de constituição do tribunal coletivo, (...) interrompe-se a presente audiência e, consequentemente, dão-se sem efeito as sessões designadas para hoje e amanhã, 5 de maio", afirmou a presidente do coletivo de juízes, Maria Clara Santos.

Segundo a magistrada judicial, "por enquanto mantém-se a sessão designada para o próximo dia 9 de maio, para salvaguardar a eventualidade de o teste PCR ter resultado negativo".