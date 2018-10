Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alegre considera "uma honra" distinção de Honoris Causa pela Universidade de Lisboa

O poeta e dirigente histórico socialista Manuel Alegre considerou esta segunda-feira "uma honra" e "um reconforto moral e cultural" a decisão da Universidade de Lisboa de lhe atribuir na terça-feira o título de Doutor Honoris Causa.



Na cerimónia, prevista para as 15h00, na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, estarão presentes os três mais altos representantes dos órgãos de soberania nacionais: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues; e o primeiro-ministro, António Costa.



Em declarações à agência Lusa, o antigo candidato nas eleições presidenciais de 2006 e 2011 considerou "muito relevantes" estas presenças, mas destacou, sobretudo, o significado da proposta da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no sentido de lhe atribuir o grau de Doutor Honoris Causa.



"É uma honra ser distinguido por uma universidade antiquíssima, partindo de uma proposta de uma faculdade tão prestigiada como a de Letras. Considero que se trata também de um estímulo literário, um reconforto nos planos moral e cultural", afirmou Manuel Alegre.



No ano passado, em novembro, Manuel Alegre foi distinguido como Doutor Honoris Causa pela Universidade de Pádua, em Itália, e já em fevereiro deste ano recebeu o Prémio Camões 2017 - galardão que lhe foi entregue pelo primeiro-ministro, António Costa, juntamente com o embaixador do Brasil em Portugal, Luís Alberto Figueiredo Machado, durante uma cerimónia que se realizou no Palácio Nacional da Ajuda.



A Universidade de Lisboa fundamenta a atribuição do grau de Doutor Honoris Causa a Manuel Alegre como sinal de "reconhecimento do papel da poesia de Alegre, que se constitui um marco do que de melhor o género lírico em Portugal apresenta desde a década de sessenta de novecentos até ao presente".



Esta instituição salienta, igualmente, que os núcleos temáticos centrais da obra do dirigente histórico socialista constituem "um húmus que fundamenta a memória portuguesa, mas também universal, de uma obra literária que luta contra o apagamento da História e da questionação interior do sentido mais depurado do Homem".



"A prosa de Manuel Alegre, pela reflexão sobre temas que levanta na sociedade portuguesa, nomeadamente a formação da autoconsciência, a experiência da Guerra Colonial e do exílio ou a luta contra a ditadura, são também referenciados para a atribuição do prémio, assim como a sua vasta vida política e capacidade interventiva", justifica a Universidade.



Na cerimónia de atribuição do grau de Doutor Honoris Causa a Manuel Alegre, o elogio ficará a cargo da professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Paula Morão. O ator Diogo Dória declamará um excerto da poesia de Manuel Alegre e Cristina Branco marcará presença no momento musical.



Manuel Alegre de Melo Duarte nasceu em 12 de maio de 1936, em Águeda. Estudou em Lisboa, no Porto e na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.



A sua vasta obra literária, que inclui o romance, o conto, o ensaio, mas sobretudo a poesia, tem sido amplamente difundida e aclamada.



Foram-lhe atribuídos os mais distintos prémios literários, entre outros, o Grande Prémio de Poesia da APE-CTT, o Prémio Pessoa em 1999 e o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores.