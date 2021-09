Alemães protestam contra agricultura intensiva em Portugal

A ativista alemã, Friederike Heuer, comanda a campanha contra as estufas de abacate e frutos vermelhos em Odemira, no Alentejo. O manifesto da campanha está em circulação nas redes sociais.De acordo com o manifesto, as estufas alentejanas consomem a pouca água existente, danificam os solos e exploram os "escravos modernos da Ásia, de África e da Europa de Leste". O texto fala também das condições desumanas em que vivem 40 mil trabalhadores migrantes no Alentejo.Joana Mink é a ilustradora desta declaração que circula nas redes sociais e está a ser distribuída, em papel, no Centro do Livro de Língua Portuguesa em Frankfurt.Os promotores do evento acusam o governo português de negligenciar as políticas de distribuição pública da água e incentivam os consumidores alemães a boicotarem os produtores que advêm das culturas super intensivas alentejanas e algarvias.Para breve está agendado um novo protesto, com o apoio sindical da região Alemã de Essen.O movimento alemã que insurge contra as culturas super intensivas portuguesas toma lugar na mesma altura em que uma série de notícias de jornais alemães, nomeadamente um artigo publicado em agosto pela Der Spiegel, relatam que o negócio da produção de frutos vermelhos supera os 247 milhões de euros por ano.