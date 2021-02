Alemanha envia dois aviões e principal médico militar para apoiar Portugal na luta contra a Covid-19

Serão dois os aviões das Forças Armadas alemãs que quarta-feira partem da base aérea de Wunstorf para Lisboa, com pessoal médico e militar para apoiar Portugal no combate à pandemia da Covid-19.Um avião A310 transportará os 26 militares (oito médicos e os restantes enfermeiros e auxiliares) e um outro, do modelo A400M, o material – 50 ventiladores, 150 camas de campanha e outro equipamento para uma megaenfermaria de cuidados intensivos.A equipa alemã faz parte do comando de serviço médico de emergência em Leer. Será acompanhada pelo inspetor do serviço médico militar, Generaloberstabsarzt (principal general médico) Ulrich Baumgärtner, de 60 anos, que já conta com missões no Afeganistão e Kosovo, entre outros. Tal como oadiantou, a primeira equipa ficará por 21 dias e estão previstas três rotações. Ou seja, a ajuda alemã ficará pelo menos dois meses em Portugal.