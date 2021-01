Alentejo acordou pintado de branco pela primeira vez desde há 11 anos

Ruas, jardins, árvores e carros. Tudo coberto de branco. Foi assim que acordaram, este sábado, várias zonas do Alentejo, em particular Estremoz, onde já não nevava há 11 anos. Em Évora é preciso recuar até 2006 para ter neve “com acumulação”, conforme refere fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, que explica a ocorrência com as baixas temperaturas registadas na região.









O fenómeno, raro, levou muitas pessoas para a rua, com telemóveis para registarem o momento, mas nem tudo foi motivo de festa. O mau tempo obrigou ao encerramento da maioria das estradas de acesso ao maciço central da serra da Estrela e Proteção Civil foi forçada a resgatar um grupo, de cinco elementos, que se tinha perdido na serra durante um passeio a pé. Não se registaram feridos na ocorrência.

Em Castelo Branco seis troços foram encerrados ao trânsito e a Guarda viu todos os acessos encerrados, à exceção de Seia-Sabugueiro e Piornos-Covilhã. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o cenário poderá manter-se, já que no continente e na Madeira a temperatura média deve continuar abaixo do normal para a época (-6 a -1°C). Só na semana seguinte (de 18 a 24 de janeiro), é que as temperaturas vão voltar aos valores a que estamos habituados, subindo na última semana do mês.