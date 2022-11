O Alentejo é a região da Europa onde há mais mulheres inventoras, com 34,9% de patentes registadas. Os dados são do Instituto Europeu de Patentes (IEP) que revela, também, ser Portugal o segundo país europeu com mais mulheres inventoras, partindo de dados de 2010 a 2019. O primeiro é a Letónia, com 30,6%.









Em Portugal, 26,8% dos pedidos de patentes foram apresentados por mulheres, o equivalente ao dobro da média europeia. A química é a área com mais mulheres inventoras e a engenharia mecânica a que tem menos. O presidente do IEP, António Campinos, destaca os progressos feitos, mas reconhece ser “preciso mais”.