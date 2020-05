Alentejo e Ribatejo com calor tórrido de 37 graus de máxima no domingo

Uma vaga de calor tórrido irá atingir amanhã o Alentejo e o Ribatejo, regiões onde as previsões apontam para temperaturas máximas superiores a 35 graus, podendo mesmo atingir os 37 graus em Alcácer do Sal e 36 graus em Coruche. Por capitais de distrito, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que Santarém e Évora serão as cidades mais quentes, com 34 graus. Em Setúbal a indicação é de 33 graus. 32 em Lisboa, Leiria e Beja.

No resto do território do continente a vaga de calor será menos intensa: 31 graus em Braga, Coimbra e Castelo Branco, 29 em Viana do Castelo, Porto e Aveiro, 28 em Vila Real, 27 em Bragança e Viseu, e por fim 26 em Faro e 25 graus na Guarda.

A massa de ar quente irá provocar uma variação acentuada das temperaturas, que em alguns locais será de 10 graus, entre as máximas esperadas para este sábado e domingo. Depois da circulação do ar quente, na noite de amanhã irá ocorrer um acentuado arrefecimento, também na ordem dos dez graus. Assim, por exemplo, em Lisboa para sábado e domingo são esperados 24 graus, amanhã 32 e depois, na segunda-feira, uma queda para 23 de máxima.

A vaga de calor é proveniente do deserto, no Norte de África. Para segunda-feira regressam as nuvens com aguaceiros no Norte e Centro.