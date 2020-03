Alentejo regista dois primeiros casos de coronavírus

O Alentejo registou os primeiros dois casos de Covid-19, segundo o boletim esta quarta-feira divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que indica que mais de 85% dos doentes estão a recuperar em casa.

De acordo com os dados da DGS, das 642 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal, 89 estão internados e 553 estão a recuperar em casa.

Há 4.074 casos em que o teste deu negativo e 351 casos a aguardar resultado laboratorial.

O boletim da DGS indica ainda que desde o dia 01 de janeiro foram registados 5.067 casos suspeitos.

Há 6.656 (menos 196) contactos em vigilância pelas autoridades de saúde e o número de cadeias de transmissão ativas subiu para 24 (eram 19).

Portugal regista duas vítimas mortais da doença e três doentes já foram dados como recuperados.

A região Norte é aquela que regista o maior número de casos confirmados (289), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (243), da região Centro (74) e do Algarve (21).

O boletim da DGS indica que o Alentejo apresenta já dois casos, a Madeira um e os Açores três. Há nove casos no estrangeiro.

O Governo declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

Esta quarta-feira, o Conselho de Estado está desde as 10h00 reunido para discutir a declaração de estado de emergência em Portugal.

Os governos regionais da Madeira e dos Açores decidiram impor um período de quarentena a todos os passageiros que aterrarem nos arquipélagos, enquanto o Governo da República desaconselhou as deslocações às ilhas.

Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália, o país da Europa mais afetado.