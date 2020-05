Alentejo testa 20 mil idosos e funcionários em lares

As autoridades de Saúde vão testar à Covid-19, até ao final do mês, cerca de 20 mil "utentes e funcionários" de lares de idosos do Alentejo, disse ao CM José Seguro Sanches, secretário de Estado da Defesa e coordenador da execução do estado de emergência naquela região. Além deste Programa de Intervenção Preventiva, o governante quer ainda estender o rasteio a os funcionários das creches infantis, de forma a tranquilizar os pais na eventual reabertura desses equipamentos.

"Estamos a conseguir conter o vírus [no Alentejo há pouco mais de duas centenas de infetados] com o esforço e o trabalho dos portugueses. Mas não estamos absolutamente sossegados. O Alentejo é uma zona envelhecida, com população que necessita de mais atenção por ser a mais suscetível de ter a vida em causa", afirma Seguro Sanches.

O programa de testes já arrancou no Alentejo central e no Alto Alentejo. No Baixo Alentejo começou no domingo e no Litoral deve arrancar segunda-feira. "Tudo será associado a medidas para impedir a propagação, isolando de forma sanitária os lares para que o vírus não entre", diz.

O governante destaca o papel das Forças Armadas, Proteção Civil, forças de segurança e o "extraordinário trabalho dos profissionais de saúde".

Com o final do estado de emergência, "é preciso continuar a prevenção, a ouvir as autoridades de Saúde e pouco a pouco regressar do ponto de vista económico e social". Sempre "muito atentos à capacidade do Serviço Nacional de Saúde para não entrar em rotura".



Explicações até ao 9º ano

Mais de uma centena de estudantes universitários aceitaram ser voluntários para dar explicações (à distância) a alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade, como forma de ajudar durante a pandemia da Covid-19. Fundada há um mês, a plataforma ‘Universitários contra a Pandemia’ apoia, neste momento, 65 alunos. Há explicadores para todas as disciplinas e anos de ensino.

Novas datas no Superior

A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) alterou o calendário da avaliação dos pré-requisitos para candidatura às universidades e politécnicos, deixando de haver duas fases para realização das provas. Segundo uma deliberação da CNAES publicada esta quinta-feira em Diário da República, a avaliação realiza-se, este ano, durante uma única fase, que termina em 30 de junho.

Utentes preocupados

Os utentes dos transportes públicos da Grande Lisboa manifestaram esta quinta-feira preocupação com o fim do estado de emergência, defendendo o ajuste da oferta à procura, para que se cumpram as regras de distanciamento. Luísa Ramos, da Comissão de Utentes da Margem Sul, sublinha que é expectável que mais pessoas precisem de se deslocarem para os empregos.

Infetada detida na rua

Uma mulher, de 76 anos e que está infetada com Covid-19, foi detida pela Polícia quando circulava numa rua de Ovar, na quarta-feira, violando o dever de confinamento obrigatório. Quando foi abordada pelos agentes da PSP, não tinha máscara nem luvas colocadas. A detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização de verificação do confinamento domiciliário.

Licença expirada válida

A atividade de aquicultura ou pesca com recurso a armações exercida sem títulos e licenças que aguardam renovação, devido a impedimentos relacionados com a Covid-19, vai ser aceite até 31 de dezembro, segundo um despacho esta quinta-feira publicado. A exceção vigora "até que sejam retomados e concluídos" os procedimentos administrativos necessários ao exercício da atividade.