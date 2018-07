Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alergias custam mais de 31 milhões por ano

Anti-histamínicos são mais consumidos nos meses de janeiro e maio.

01:30

Em 2017, os portugueses consumiram 31,5 milhões de euros em antialérgicos, tendo sido dispensados mais de 6,1 milhões de embalagens destes medicamentos.



Os dados são de um relatório da Autoridade Nacional do Medicamento que revelam existir uma coincidência entre o aumento do consumo de antilergénicos nos últimos anos (ver gráfico) e a comparticipação de novos remédios para as alergias. "Pode ser explicado pela comparticipação de novos medicamentos (como a Bilastina), pela maior utilização de DCI (denominação comum internacional) já comparticipadas (Cetirizina e Ebastina) mas também pela utilização de anti-histamínicos não sujeitos a receita médica", lê-se no relatório.



Comparado com 2016, houve uma ligeira diminuição quer do número de embalagens, quer do custo para os utentes.

Os meses de janeiro e maio são os que apresentam um maior nível de consumo, resultado respetivamente de serem épocas marcadas por síndromes gripais e alergias. As três substâncias ativas mais consumidas foram a Desloratadina, Bilastina e Cetirizina, representando 49,5% do número total de embalagens consumidas.



PORMENORES

Alívio de alergias

Um anti-histamínico que inibe a ação da histamina. É normalmente utilizado para alívio de alergias no tratamento de reações de hipersensibilidade.



Sonolência

Os anti-histamínicos de primeira geração (hidroxizina e clemastina) podem causar sonolência. Já os de segunda geração (como é o caso da cetirizina) causam menos sonolência.



Menos efeitos secundários

Os remédios anti-histamínicos de 3ª geração têm menos efeitos (não provocam visão turva, boca seca ou sonolência).