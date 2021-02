A Capitania do Porto do Douro, anunciou esta sexta-feira alerta amarelo para a possibilidade de cheias no estuário e albufeiras de Crestuma, Carrapatelo e Bagaúste, entre hoje e o 12h00 de sábado, devido à manutenção da precipitação.



Situação "poderá refletir-se num possível agravamento dos caudais e consequentemente das cotas ao longo de todo o rio Douro", pode ler-se no comunicado.

