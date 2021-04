Portugal registou esta segunda-feira mais uma morte relacionada com a Covid-19 e 220 novos casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).











Em internamento nas enfermarias estão 454 doentes, mais 26 do que no domingo. Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 112 pessoas, mais três que no dia anterior.De acordo com o boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 831 221 casos confirmados e 16 946 óbitos.

Em Portugal, há 25 059 casos ativos, menos 328 do que no dia anterior.



O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 111 para 20 823.

Por sua vez, o número de recuperados fixou-se em 789 216, mais 547.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal desceu para 1,00. A incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias subiu para 71,8.