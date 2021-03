Há 11 mortos e 575 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 11 mortos e 575 infetados com Covid-19.









De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela DGS, o País contabiliza desde o início da pandemia 16805 óbitos e 818 787 casos confirmados da doença.









Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 752 pessoas, num total de 769 838.



Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 32 144 contabilizados hoje, menos 188 face ao dia anterior.



As autoridades de saúde têm em vigilância 14.898 contactos, menos 20 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.



Há menos 31 doentes internados nas enfermarias dos hospitais portugueses (712 no total) e menos quatro em unidades de cuidados intensivos (total de 155).





Relativamente aos novos casos, 262 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 142 no Norte, 68 no Centro, 6 no Alentejo e 53 no Algarve. As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 39 e 5 casos, respetivamente.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 370.749 homens e 447.746 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 292 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.823 eram homens e 7.982 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.