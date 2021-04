11 mortos e 592 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

De acordo com o Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, o País contabiliza 16 859 vítimas mortais e 822 314 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.



Portugal registou nas últimas 24 horas mais 11 mortos e 592 infetados por Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, o País contabiliza 16 859 vítimas mortais e 822 314 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Ver vídeo Há mais 11 mortos e 592 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas. Veja aqui os dados Há menos 20 pessoas internadas em enfermarias dos hospitais portugueses (538 no total), mas mais dois doentes em unidades de cuidados intensivos.

Há atualmente 778 912 recuperados, mais 702 só nas últimas 24 horas. A Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 267 dos novos casos; segue-se o Norte com mais 150, o Algarve com mais 64, o Centro com mais 41 e o Alentejo com mais 35.As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 26 e nove casos, respetivamente. Relativamente às vítimas mortais, seis foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte e uma no Centro.