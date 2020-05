9 mortos por coronavírus e 175 novas infeções nas últimas 24 horas em Portugal

O número de mortos por coronavírus voltou a aumentar em Portugal este domingo, fixando-se agora nos, mais 9 que ontem. O número depara 2549, mais 50 face aos números divulgados este sábado.O número total de casos confirmados com covid-19 é 27581, mais 175 comparativamente a ontem. Neste momento, há, menos 201 que este sábado.Hános hospitais e 112 encontram-se nos(menos 8 que ontem).

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, questionada sobre o caso de uma criança com Síndrome de Kawasaki que estava internada com coronavírus, esclarece que não tinha a síndrome mas apenas algumas características. "Felizmente tem tido uma evolução favorável apesar de muita "preocupação", diz a diretora alertando que é um caso único.

Marta Temido garante que regras para creches ainda não estão fechadas. Os testes a profissionais serão realizados a 18 de maio ou 1 de junho, dependendo de quando os estabelecimentos abrirem.



Graça Freitas diz ainda que foi feito um documento de boas práticas, mas referiu que este foi discutido com especialistas para se perceber o que era possível.

"Relativamente aos transportes vamos alinhar com o pensamento da Europa, vamos afiná-lo com as recomendações europeias", disse a diretora-geral da Saúde.Em relação ao turismo Graça Freitas afirma que será necessário "compatibilizar o turismo externo e interno com regras", estando o Governo a trabalhar no "equilibrio para possibilitar o turismo nacional e internacional", sem promover novos contágios.Marta Temido revela que é necessário compatibilizar medidas de higienização mas ter atenção que "estamos a falar de pessoas de tenra idade, que nao mantêm o distanciamento físico". "Quando equilíbrio for encontrado, as regras serão publicadas", refere.

