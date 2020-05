12 mortos por coronavírus nas últimas 24 horas. Há mais de 30 mil infetados

Portugal registou esta sexta-feira um aumento de 288 casos positivos de coronavírus e mais 12 mortos. No total, nas últimas 24 horas o número de casos subiu para 30.200 e o de mortos para 1289.

Em comparação com os dados de quinta-feira, em que se registavam 1.277 mortos, esta sexta-feira constatou-se um aumento de óbitos de 0,9%.

Relativamente ao número de mortos, 866 (369 mulheres e 497 homens) têm mais de 80 anos, 407 têm idades compreendidas entre os 50 e os 79 anos e 16 têm menos de 50 anos.



Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (30.200), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 288 casos do que na quinta-feira (29.912), representando uma subida de 1%.



Há também menos 32 pessoas internadas por coronavírus e menos 8 em cuidados intensivos.



Quanto aos casos de doentes recuperados há um aumento significativo de 6452 para 7590, um aumento de 1138.



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (725), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (300), do Centro (233), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



44 ventiladores chegaram da China

O Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou na conferência de imprensa da DGS que já chegaram da China 44 ventiladores para ajudar no tratamento de doentes com covid-19.



Lacerda Sales afirma ainda que é expectável uma segunda onda da pandemia e é precisamente para isso que o Serviço Nacional de Saúde se está a preparar: "Preparamo-nos para o pior e esperamos pelo melhor".



76 infetados com coronavírus na Sonae na Azambuja

A diretora geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou 76 infetados com coronavírus na Sonae na Azambuja e afirmou que há ainda 339 testes em curso.



Referiu ainda que os transportes destes trabalhadores foram reforçados de modo a reduzir ao máximo a possibilidade de contágio.



Surto no Hospital de Santa Maria foi contido numa enfermaria

Graça Freitas abordou a questão do surto no Serviço de Internamento de Pneumologia do Hospital Santa Maria.



A diretora geral da saúde afirma que o surto foi contido a apenas uma enfermaria e que essa será alvo de descontaminação na segunda-feira para voltar a estar ativa na terça-feira.



"O regresso dos emigrantes será muito bem-vindo"

Questionado sobre a chegada do verão e, possivelmente de muitos emigrantes, Lacerda Sales assume que têm todo o direito a regressar ao país.



Quando chegarem a Portugal, os emigrantes deverão cumprir as regras sanitárias que estão impostas, sublinhou o secretário geral da Saúde concluindo: "O regresso dos emigrantes será muito bem-vindo"



